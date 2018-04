By Staff, May 2018 Issue.

Meet Karyna R. Jaramillo, a Mexican migrant and community organizer/activist who is one on the many voices included in the new documentary You Racist, Sexist Bigot. For Echo‘s complete coverage of the film, visit “All We Want is Justice, All We Need is Love.”

Echo caught up with Jaramillo to find out more about her and her experience working with filmmakers Matty Steincamp and Pita Juarez, and here’s what she had to say.

Echo: ¿Cuánto tiempo has vivido en Phoenix y de dónde eres?

Jaramillo: Tengo en los estados unidos desde 1988 aproximadamente. Soy de Cuernavaca Morelos, Mexico.

Echo: ¿Hubo un momento distinto cuando te distes cuenta que Phoenix es tu comunidad?

Jaramillo: En el 2015 viví en carne propia la experiencia de estar en centros de detención y ver las necesidades de nuestra comunidad. Viví la transfobia, homophobia, racismo y discriminación. Fue entonces cuando decidí unirme a la comunidad LGBT migrante.

Echo: ¿Cómo reacciono tu familia y amigos cuando revelaste que perteneces a la comunidad LGBTQ+? ¿Estarías dispuesta a compartir esa historia con nosotros?

Jaramillo: Para mi padre fue difícil ya que él era un hombre muy machista. Dijo que me aceptaba pero que necesitaba comportarme como la sociedad quería, de igual manera con mi madre y mis hermanos, Hasta el dia de hoy ellos siguen llamándome por mi nombre de nacimiento, ya que según ellos les cuesta demasiado acostumbrarse a llamarme Karyna.

Echo: En este momento de tu vida, ¿te consideras un activista? ¿Por qué / por qué no? ¿Cuál es tu definición de activista?

Jaramillo: Soy una activista por que estoy activa en la comunidad, buscando soluciones para que tengamos mejor trato y podamos hacer valer nuestros derechos. Tambien estoy desarrollando liderazgo junto con TQP. Y seguimos buscando recursos para nuestra comunidad LGBT migrante.

Echo: ¿Cómo te describieron este proyecto y qué específicamente te hizo querer participar?

Jaramillo: Era de como poder levantar la voz de personas discriminadas, ya que jamás alguien habia respetado mi identidad de genero, y siempre fui llamada por otros nombres.

Echo: ¿Cómo conociste a Matty y Pita? ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Jaramillo: Conocí a Pita y Matty por la organización. Algunas veces Pita vino a la organización cuando estábamos desarrollando alguna estrategia dentro de la comunidad.

Echo: ¿Cómo determinaste la forma en que contabas tu historia? ¿Y hay alguna parte de tu historia de la que te gustaría explicar o ofrecer más detalles?

Jaramillo: Mi histori la conté con mis propias palabras y con lo que realmente yo viví y las necesidades y realidades que vive nuestra comunidad Trans y LGB.

Echo: ¿Hubo algún tema específico que quisistes explorar/filmar?

Jaramillo: Cuando caminas en las calles, que las personas te miran como si fueras un bicho raro o un objeto sexual.

Echo: ¿Por qué es tan importante esta película en este año y en este momento?

Jaramillo: Para poder darle visibilidad a toda la discriminación que vivimos diferentes entidades y grupos específicos, ya que ahora con el nuevo presidente se ha desatado más odio y violencia en contra de nuestra comunidad Trans y LGB migrante.

Echo: En tus propias palabras, ¿cómo resumirías la película?

Jaramillo: Un compromiso y un legado de nuestras experiencias. Una forma de reflejar lo que realmente se vive específicamente en Phoenix y al rededor del mundo.

Echo: ¿Que tipo de reacciones has obsevado por la pelicula?

Jaramillo: Hay diferentes puntos de vista pero ha sido de sentimientos encontrados y reflexión de lo que viven nuestras diferentes culturas. Muchos comentarios positivos y de apoyo.

Echo: ¿Cómo te sentistes sobre el proceso de filmación?

Jaramillo: Fueron meses intensos y mucho trabajo pero [estoy] finalmente orgullosa de ser parte de este film.

Echo: ¿Cómo fueron los eventos de recaudación de fondos para la película? ¿Cómo te sentiste mientras veías crecer este proyecto?

Jaramillo: Pues yo he tenido la oportunidad de estar en todos pero a los que he asistido siempre al parecer se han alcanzado las metas. Y ahora estoy orgullosa del trabajo y la constancia de todos los participantes del film.

Echo : ¿Como ha reaccionado o cambiado la gente después de ver la película?

Jaramillo: Creo que el cambio para mi ha sido positivo, no he compartido mucho solo lo más esencial. Las personas a mi alrededor han podido ver la realidad de la discriminación.

Echo: Mientras explorastes temas sobre anti-racismo, anti-sexismo y anti-intolerancia, descubristes otros mensages/temas importantes para ti? Te abrio nuevas oportunidades tu experiencia?

Jaramillo: Siempre el trabajo en cada proyecto ha sido de crecimiento y este es uno más, un paso para seguir escalando.

Echo: ¿Cuáles son tus esperanzas para la película?

Jaramillo: Que lleve el mensaje y el propósito para poder terminar con la discriminación hacia todas nuestras culturas y identidades.

Echo: ¿Qué le dirías a alguien que esta interesado en ver la película?

Jaramillo: Que seria bueno verla para involucrarse, educarse y ser parte del cambio en los años siguientes.

Echo: ¿Hay algo más que quisieras agregar sobre la película o tu historia?

Jaramillo: Solo agradecer la oportunidad de levantar la voz de nuestra comunidad como mujer Trans y LGB migrante. Juntos haremos la diferencia.

Meet The Cast

For Echo‘s interview with Miguel Arriaga, click here.

For Echo‘s interview with Gabriel Scabby, click here.

For Echo‘s interview with Juli Myers, click here.

For Echo‘s review of You Racist, Sexist Bigot., click here.